Гол Малиновського допоміг "Аталанті" перемогти "Лаціо" у Серії А

В італійській футбольній Серії А відбулися заключні поєдинки 27-го туру.

"Аталанта" в Бергамо здобула вольову перемогу над римським "Лаціо" - 3:2, повідомляє Укрінформ.

У дебюті зустрічі господарі програвали 0:2, однак голи німецького захисника Робіна Госенса, хавбека збірної України Руслана Малиновського та аргентинського оборонця Хосе Паломіно принесли у підсумку успіх "Аталанті".

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В інших матчах ігрового дня міланський "Інтер" та "Сассуоло" зіграли у результативну нічию - 3:3, а римська "Рома" на останніх хвилинах вирвала перемогу у "Сампдорії" - 2:1.

Турнірне становище лідерів: "Ювентус" - 66 очок, "Лаціо" - 62, "Інтер" - 58, "Аталанта" - 54, "Рома" - 48, "Наполі" - 42.

На фото: Руслан Малиновський (atalanta.it).