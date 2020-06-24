АЕК з Чигринським вийшов у фінал Кубка Греції з футболу

Футбольний клуб АЕК, за який виступає український захисник Дмитро Чигринський вийшов у фінал Кубка Греції.

В матчі у відповідь 1/2 фіналу розіграшу проти "Аріса" АЕК на виїзді вирвав необхідну нічию (2:2), причому хорватський одноклубник Чигринського - Марко Лівая перевів гру в овертайм на 96-й хвилині, а потім оформив дубль у додатковий час (перший матч АЕК виграв 2:1).

У фіналі АЕК зіграє з "Олімпіакосом", який у свою чергу взяв гору над ПАОКом - 2:0 (2:3).

Чигринський в нинішньому сезоні зіграв у 19 матчах за АЕК, відзначившись одним голом.

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