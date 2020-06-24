Футбольний матч УПЛ "Карпати" - "Львів" пройде в Луцьку

Поєдинок 28-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги "Карпати" - "Львів" відбудеться в Луцьку на стадіоні "Авангард".

Перенесення зустрічі на іншу арену пов'язане зі складною епідеміологічною ситуацією у Львівській області, повідомляє офіційний сайт ФК "Карпати". Матч пройде 27 червня і розпочнеться о 17.00. "Авангард" заявлений резервним стадіоном львівського клубу, на ньому домашні ігри Першої ліги проводить "Волинь". Читайте також: Від гри Маріуполь - Ворскла відсторонені Федорчук, Васін та Максимов Луцький клуб 29 червня прийме на цій же арені столичну команду "Оболонь-Бровар". Фото: upl.ua.