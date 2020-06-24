Канали групи «1+1» планують показувати Лігу чемпіонів і Лігу Європи

Зараз єврокубки в Україні транслює лише телеканал «Футбол».

Ведучий «Циганик Live» на FootballHub Ігор Циганик розповів про плани групи каналів «1+1» купити права на показ матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

«Поки немає ясності, як і коли проходитиме наступний сезон ЛЧ і ЛЄ. Думаю, ближче до зими УЄФА визначиться з тим, щоб дати телекомпаніям пропозиції.

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Наскільки я знаю, група компаній «1+1» цікавилася можливістю взяти участь в тендері, щоб купити права на показ матчів ЛЧ і ЛЄ. В принципі ці плани не змінилися. Зараз м'яч на половині поля УЄФА, вони повинні сформувати пропозицію», - сказав Циганик.

Нагадаємо, зараз матчі ЛЧ і ЛЄ в Україні транслюють телеканали «Футбол 1/2/3».