Сьогодні визначиться другий фіналіст Кубка України з футболу

Поєдинок 1/2 фіналу Кубка України з футболу, який відбудеться в середу, 24 червня, в Маріуполі визначить суперника київського "Динамо" у вирішальному матчі за національний трофей-2019/20.

На стадіоні ім. В. Бойка о 19.30 "Маріуполь" зійдеться з полтавською "Ворсклою", повідомляє Укрінформ. Матч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з арбітром ФІФА Катериною Монзуль (Харків). "Маріуполь" на шляху до півфіналу переміг "Рух" - 1:0, "Олімпік" - 1:0 та "Альянс" - 4:2. "Ворскла" в свою чергу залишила за бортом турніру "Колос" - 1:0 і "Десну" - 1:0. Читайте також: Дуелунд вивів "Динамо" у фінал Кубка України з футболу Нагадаємо, в першому півфіналі розіграшу київське "Динамо" завдало поразки представнику першої ліги "Минаю" - 2:0. Фінальний матч Кубка України-2020 відбудеться 8 липня на "Арені Львів". Фото: ФК "Ворскла".