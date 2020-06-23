Федерація баскетболу назвала дату старту нового сезону в Україні

Федерація баскетболу назвала дату старту нового сезону в Україні

Укрінформ
На Виконкомі Федерації баскетболу України (ФБУ), який відбувся 23 червня, затвердили дату старту нового баскетбольного сезону в Україні.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, офіційним початком сезону буде "Фінал чотирьох" Кубка України. Він відбудеться 3-4 жовтня. У ньому зіграють "Київ-Баскет", "Одеса", "Хімік" і "Дніпро".

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"Фінал чотирьох" національного Кубка перенесли з березня через пандемію коронавірусу.

Сезон Суперліги має стартувати за тиждень після "Фіналу чотирьох" Кубка України.

Фото: fbu.ua.

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