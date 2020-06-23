Аматорський чемпіонат України-2019/2020 з футболу відновиться 27 червня

Виконавчий комітет Асоціації аматорського футболу України (ААФУ) ухвалив рішення про подальше проведення матчів чемпіонату та Кубку України сезону-2019/2020.

Поєдинки в усіх групах проводитимуться згідно з чинним календарем групового етапу чемпіонату з 27 червня по 5 серпня, повідомляє ААФУ.

Фінальний етап та фінальний матч відбудуться в термін до 16 серпня. Порядок проведення фінальної частини чемпіонату буде змінено, про що буде повідомлено додатково.

Півфінали Кубку України з футболу серед аматорських команд сезону-2019/2020 відбудуться 8 та 15 липня. Поєдинки фіналу турніру пройдуть 22 та 29 липня. Жеребкування з метою визначення порядку проведення цих етапів відбудеться 30 червня.

Другий заявковий період сезону-2019/2020 триватиме 18 червня - 17 липня. Матчі змагань проводитимуться за умови дотримання командами тимчасових вимог та згідно з протоколом з метою запобігання в умовах карантину поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.