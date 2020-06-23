Хавбек "Шахтаря" Тете визнаний кращим гравцем 27-го туру футбольної Прем'єр-ліги

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тете визнаний кращим гравцем 27-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ).

Таке рішення прийняла експертна рада УПЛ, до якої увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За підсумком голосування Тете випередив динамівця Георгія Бущана, полтавців Руслана Степанюка та Дмитра Різника, а також маріупольця Руслана Фоміна.

Нагадаємо, у 27-му турі Прем'єр-ліги "Шахтар" з рахунком 3:2 переміг "Олександрію". Тете забив "золотий" м’яч сезону, який достроково приніс "гірникам" чемпіонський титул.

Фото: ФК "Шахтар".