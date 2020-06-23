Віктор Скрипник став кращим тренером 27-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 27-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Кращим тренером туру став наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник, повідомляє офіційний сайт організації.

"Визначено чемпіона, але сезон залишає кілька інтриг. Одна з них - питання медалей та виходу в Лігу чемпіонів. У контексті боротьби за місця на п’єдесталі ключовим у турі був чернігівський матч, де зустрічалися рівні за очками "Десна" та "Зоря". Тож наш сьогоднішній лауреат - головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник. Його підопічні завдали виїзної поразки "Десні" (2:1), завдяки цій перемозі одноосібно закріпившись на третій позиції з 3-очковим відставанням від динамівців", - йдеться у повідомленні.

Всеукраїнське об'єднання тренерів також підкреслює, що в умовах "короткої лави" тренерський штаб максимально використав наявний кадровий потенціал і не розгубився, коли по ходу гри довелося вдаватися до вимушених замін.

На фото: Віктор Скрипник (uafc.org.ua).