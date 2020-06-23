Роналду став найрезультативнішим в італійській Серії А серед португальців

Форвард туринського футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду став рекордсменом чемпіонату Італії за кількістю забитих м'ячів серед представників Португалії.

Про це повідомляє goal.com.

У матчі 27-го туру італійської Серії А з "Болоньєю" нападник "Ювентуса" Роналду забив свій 43-й м'яч за час виступу в Італії. Таким чином, Кріштіану обійшов колишнього півзахисника "Фіорентини" і "Мілана" Руя Кошту, в активі якого значиться 42 точних удари.

На третьому рядку в даному рейтингу розташувався колишній хавбек "Удінезе" і "Сампдорії" Бруну Фернандеш, який нині захищає кольори англійського "Манчестер Юнайтед" (14).

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