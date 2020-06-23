Серія А: "Ювентус" обіграв "Болонью", "Мілан" розгромив "Лечче"

В італійській футбольній Серії А відбулися чергові поєдинки 27-го туру.

Лідер туринський "Ювентус" завдяки голам Кріштіану Роналду, який на 23-й хвилині реалізував пенальті, та Пауло Дібали (36) здобув виїзду перемогу над "Болоньєю" - 2:0, повідомляє Укрінформ.

"Мілан" також у гостях упевнено взяв гору над "Лечче" - 4:1. У "россонері" відзначилися Саму Кастільєхо (26), Джакомо Бонавентура (55), Анте Ребич (57) і Рафаел Леау (72); у "Лечче" з 11-метрової позначки - Марко Манкосу (54), якого на останніх хвилинах замінив український півзахисник Євген Шахов.

"Фіорентина" і "Брешиа" у Флоренції обмінялися голами відповідно Хермана Пессельї (29) та Альфредо Доннарумми (17, з пенальті) - 1:1.

"Ювентус" набрав 66 очок. "Стара синьйора" на 4 очки випереджає римський "Лаціо", який 24 червня в Бергамо зустрінеться з "Аталантою" українця Руслана Малиновського.

Фото: acmilan.com.