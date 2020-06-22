Матч Першої ліги «Рух» - «Агробізнес» перенесли на 7 липня

У двох команд Першої ліги виявили коронавірус, але рестарт чемпіонату не відкладатимуть.

Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів телеканалу "Футбол" про перенесення матчів Першої ліги за участі команд, в яких зафіксовані випадки зараження коронавірусів.

«Ситуація в якійсь мірі очікувана, тому що для цього проходять ПЛР-тестування. У «Балканах» - одна людина, в «Русі» - три. Завтра і «Балкани», і «Рух» пройдуть ще одне ПЛР-тестування.

Поки що попередній план такий: матч «Балкани» - «Черкащина» зміщується на один день. Там футболіст з позитивним результатом ізольований. Матч зміщуємо на 25 червня.

Матч «Рух» - «Агробізнес» перенесений попередньо на 7 липня. Поки чемпіонату нічого не загрожує », - сказав Макаров.

Нагадаємо, сезон в Першій лізі поновиться 24 червня. Лідирує в турнірній таблиці «Рух», на другому місці – «Волинь», третя сходинка у «Миная».

Фото: сайт ФК "Рух"