Новим головним тренером ФК "Львів" став Георгій Цецадзе

45-річний грузинський фахівець Георгій Цецадзе став у понеділок, 22 червня, новим головним тренером футбольного клубу "Львів".

Цецадзе представили команді на клубній базі у Винниках, повідомляє пресслужба "Львова".

Попереднім клубом грузинського тренера був "Сабуртало". Також у Грузії він очолював команди "Діла", "Локомотив" та Самтредіа ". У сезоні-2016/2017 Цецадзе разом із "Самтредіа" виграв чемпіонат та Суперкубок Грузії.

Крім цього, фахівець працював зі збірними Грузії U21, U19.

Нагадаємо, 21 червня "Львів" оголосив про припинення співпраці з Єгіше Мелікяном.

Фото: pfclviv.com.