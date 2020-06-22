74-річний Луческу може поновити тренерську кар'єру

Відомий румунський футбольний тренер Мірча Луческу має кілька пропозицій поновити тренерську кар'єру.

74-річного наставника хоче запросити швейцарський клуб "Сьйон", пропонуючи річну зарплату 1 мільйон евро, повідомляє Ziare.com.

На адресу Луческу також надходять пропозиції від клубів Об'єднаних Арабських Еміратів.

Останнім місцем роботи румунського тренера була національна збірна Туреччини (2017-2019 роки).

Нагадаємо, з 2004-го по 2016 роки Луческу успішно тренував донецький "Шахтар".

Фото: uefa.com.