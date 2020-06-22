Ерік Ваншельбойм продовжить виступи на тенісному турнірі у Сербії

Ерік Ваншельбойм продовжить виступи на тенісному турнірі у Сербії

Укрінформ
Український тенісист Ерік Ваншельбойм зіграє на другому тижні змагань у бєлградській академії Янко Типсаревича.

За результатами жеребкування суперниками Ваншельбойма на груповому етапі у квартеті D будуть словенець Блаж Рола, боснієць Дамір Джумхур та серб Душан Раїч, повідомляє BTU

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Нагадаємо, що під час першого тижня турніру на кортах Тенісної академії Янко Типсаревича українець на груповому етапі здобув одну перемогу і зазнав двох поразок.

Фото: btu.org. 

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