Ерік Ваншельбойм продовжить виступи на тенісному турнірі у Сербії

Український тенісист Ерік Ваншельбойм зіграє на другому тижні змагань у бєлградській академії Янко Типсаревича.

За результатами жеребкування суперниками Ваншельбойма на груповому етапі у квартеті D будуть словенець Блаж Рола, боснієць Дамір Джумхур та серб Душан Раїч, повідомляє BTU.

Нагадаємо, що під час першого тижня турніру на кортах Тенісної академії Янко Типсаревича українець на груповому етапі здобув одну перемогу і зазнав двох поразок.

Фото: btu.org.