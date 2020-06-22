Британський мотогонщик загинув в результаті аварії на змаганнях

Британський мотогонщик Бен Годфрі загинув в результаті аварії на змаганнях No Limits Trackdays.

Про це повідомляє The Sun.

Видання зазначає, що під час гонки, що проходила в передмісті Лестера, 25-річний спортсмен зіткнувся з суперником, після чого отримав травми, несумісні з життям.

Директор британської серії мотогонок у класі "Супербайк" Марк Нейт висловив співчуття рідним і близьким Годфрі.

"Бен дійсно був фантастичним хлопцем. Він завжди посміхався і знаходив час для всіх. Був дуже схвильований перед початком сезону і брав участь у багатьох гонках за останній місяць", - сказав Нейт.

На фото: Бен Годфрі (ліворуч) - thesun.co.uk.