ФК «Львів» залишився без головного тренера

Львів’яни не стали продовжувати контракт з Егіше Мелікяном.

ФК «Львів» повідомив на офіційному сайті про припинення співпраці з головним тренером Егіше Мелікяном.

У 40-річного вірменина закінчився контракт з львівським клубом. Його не стали продовжувати. Разом з Мелікяном команду залишив і його тренерський штаб.

Мелікян працював у ФК «Львів» з жовтня 2019 року. Під його керівництвом клуб здобув 3 перемоги, 5 нічиїх і 7 поразок в 15 матчах.

Одним з кандидатів на посаду головного тренера ФК «Львів» розглядається колишній головний тренер молодіжної збірної Грузії Георгій Цецадзе.

Нагадаємо, ФК «Львів» після 27 турів йде на передостанньому місці в турнірній таблиці УПЛ.

Фото: pfclviv.com