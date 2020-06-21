Пятов вийшов на друге місце за кількістю перемог в чемпіонаті України
Укрінформ
У Пятова 10 титулів, більше лише у Шовковського – 14.
Голкіпер «Шахтаря» Андрій Пятов вдесяте став чемпіоном України. Більше подібних титулів лише у колишнього воротаря «Динамо» Олександра Шовковського – 14, повідомляє Sport.ua.
За кількістю чемпіонських перемог (10) Пятов зрівнявся зі своїм одноклубником Даріо Срною і з ще одним колишнім динамівцем Владиславом Ващуком.
По 9 золотих медалей чемпіонату України у динамівців – Юрія Дмитруліна, Сергія Реброва і Олександра Головка.
Нагадаємо, «Шахтар» виграв чемпіонат України в 13-й раз в історії і вчетверте поспіль. «Шахтар» виграв 35-й трофей за часів незалежної України і за цим показником обійшли «Динамо» (у киян 34 трофея з 1991 року).
Фото: Укрінформ