Мілевський може знову зіграти в Лізі чемпіонів УЄФА

Екс-нападник київського "Динамо" і збірної України з футболу Артем Мілевський отримав можливість зіграти в Лізі чемпіонів УЄФА.

Як повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Динамо-Брест", за який виступає Мілевський, офіційно отримав ліцензію УЄФА на участь в Лізі чемпіонів. Пропуск у головний єврокубковий турнір представникам клубу вручили перед матчем чемпіонату Білорусі з "Городеєю" (3:1).

Брестчани завоювали право на участь в Лізі чемпіонів завдяки перемозі в чемпіонаті Білорусі-2019. "Динамо-Брест" стартуватиме з першого кваліфікаційного раунду.

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Таким чином, Мілевський після довгої перерви має можливість зіграти в головному клубному турнірі Європи.

Фото: dynamo-brest.by.