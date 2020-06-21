Зверстаний календар матчів збірної України з футболу в Лізі націй УЄФА

Збірна України з футболу свій перший матч в Лізі націй зіграє вдома проти команди Швейцарії.

Як повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), поєдинок запланований на 3 вересня.

Підопічні Андрія Шевченка гратимуть у групі 4 Ліги А, де, крім швейцарців, суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Німеччини та Іспанії.

Календар матчів збірної України:

3 вересня. Україна - Швейцарія

6 вересня. Іспанія - Україна

10 жовтня. Україна - Німеччина

13 жовтня. Україна - Іспанія

13 листопада. Німеччина - Україна

16 листопада. Швейцарія - Україна.

Всі матчі почнуться о 21.45 за київським часом.

Переможцем першої в історії Ліги націй УЄФА стала збірна Португалії, яка в червні 2019 року в фіналі перемогла команду Голландії (1:0).