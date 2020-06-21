Чигринський хоче залишитися в АЕКу

Український захисник готовий вести переговори про новий контракт.

Захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський готовий вести переговори щодо продовження контракту з афінським клубом. За його словами, діалог з керівництвом почнеться після закінчення сезону, повідомляє сайт sdna.gr.

«От візьмемо друге місце та Кубок Греції і наступного дня я почну говорити про новий контракт», - заявив Чигринський.

33-річний гравець до цього продовжив контракт з АЕКом на один місяць, щоб залишитися в команді до фактичного завершення сезону в Греції. Раніше українець вже обговорював продовження угоди, але не зміг домовитися щодо зарплати.

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Чигринський виступає в АЕКу з 2016 року. У нинішньому сезоні колишній захисник збірної України, «Шахтаря» і «Барселони» зіграв за клуб в 18 матчах, відзначившись одним голом.

Після 29 турів АЕК посідає третє місце в чемпіонаті Греції. У афінського клубу однакова кількість очок з ПАОКом, але АЕК поступається за додатковими показниками.

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