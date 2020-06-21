Матч «Олімпік» - «Карпати» скасовано, в донецькій команді теж коронавірус

Поєдинок мали зіграти 21 червня в Луцьку.

Два футболісти «Олімпіка» здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє Sport Arena.

Матч «Олімпіка» з «Карпатами» в 27-му турі УПЛ перенесуть. Поєдинок був запланований на 21 червня, його мали зіграти в Луцьку через епідеміологічну ситуацію у Львівській області.

Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін підтвердив інформацію Tribuna.com, що в донецькому клубі виявлений коронавірус, а матч з «Карпатами» не відбудуться.

«Матч не відбудеться. Це вже офіційно. Два гравці дали позитивний результат. Хлопці відчувають себе відмінно, ніяких симптомів немає - ні температури, ні кашлю.

Через 3-5 днів проведемо повторний тест для всієї команди. Після цього будемо вирішувати, чи піде команда на карантин. Двох гравців ми ізолювали. Вони будуть добиратися окремо, а не разом з командою в автобусі», - сказав Гельзін.

Нагадаємо, що «Карпати» - перший клуб УПЛ, гравці і співробітники якого заразилися коронавірусом. Через спалах COVID-19 львівський клуб не зміг зіграти з «Маріуполем», «Ворсклою» і «Дніпром-1».

«Олімпік» йде на четвертому місці нижньої шістки УПЛ. «Карпати» посідають останнє місце турнірної таблиці.

Фото: olimpik.com.ua