Четверо футболістів "Олімпіка" не зіграють з "Карпатами" через травми

Футболісти донецького "Олімпіка" провели у суботу тренування в селі Щасливому під Києвом перед матчем 27-го туру чемпіонату України зі львівськими "Карпатами", який відбудеться 21 червня.

Через травми донецькому клубу не допоможуть Максим Дегтярьов, Дмитро Литвин, Віталій Гошкодеря та Павло Лук'янчук, повідомляє пресслужба ФК "Олімпік". Після заняття команда вирушила на автобусі до Луцька, де і пройде поєдинок з "Карпатами". Початок гри - о 17.00. Читайте також: "Десна" успішно пройшла третє тестування на коронавірус Зустріч у прямому ефірі транслюватиме телеканал "Уніан ТБ". Фото: olimpik.com.