Вернер посунув Шевченка у рейтингу найдорожчих придбань "Челсі"

Англійський футбольний клуб "Челсі" офіційно оголосив про перехід з "Лейпцига" німецького нападника Тімо Вернера.

За даними transfermarkt.de, сума відступних склала 53 млн євро. Це дало змогу німцю посісти шосте місце у рейтингу найдорожчих придбань "Челсі" в історії, повідомляє Zbirna.com.

Німецький форвард на одну позицію посунув перехід до стану лондонців українця Андрія Шевченка влітку 2006 року (8-е місце, 43,88 млн євро).

Лідирує у списку найдорожчих придбань "Челсі" іспанський голкіпер Кепа, сума трансферу якого з "Атлетика" склала 80 млн євро.

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Додамо, що в рейтингу найдорожчих продажів в історії "Лейпцига" перехід Вернера посідає друге місце, поступаючись торішньому переходу гвінейського хавбека Набі Кейта до англійського "Ліверпуля" (60 млн євро).

Фото: Getty Images.