Тренер Світоліної: Перемога на Олімпіаді - велика мета для Еліни

Тренер кращої української тенісистки Еліни Світоліної англієць Ендрю Беттлс розповів про першочергові завдання своєї підопічної.

Беттлс, зокрема, вважає, що великим досягненням для Еліни стала б перемога на Олімпійських іграх, повідомляє BTU.

"Думаю, що перемога на Олімпіаді - це велика мета для Еліни. У неї, як у спортсменки топ-рівня, є шанс завоювати медаль у Токіо. Що стосується турнірів, Еліна взяла титули практично у всіх категоріях, окрім Grand Slam. Десь їй не щастило. Усі знають, що в неї є рівень, який потрібен для перемоги. Думаю, якщо вона фокусуватиметься на процесі, а не на результаті, усе вийде. Звичайно, виступити у фіналі і потім виграти Grand Slam - це мета команди та її особиста мета. А ось перший рядок у рейтингу - це вже як наслідок хороших виступів на "мейджорах", - сказав Беттлс.

Фото: Jimmie48 Tennis Photography.