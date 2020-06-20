Італія відновлює футбольну Серію А

Футбольний сезон в Італії, який після коронавірусного карантину відновився кубковими баталіями, продовжать у суботу, 20 червня матчі Серії А.

У Турині "Торіно" прийматиме "Парму", а "Верона" на "Стадіо Марк'Антоніо Бентегоді" зійдеться з "Кальярі", повідомляє Укрінформ.

На даний момент в турнірній таблиці лідирує "Ювентус", який набрав 63 очки в 26-ти матчах. "Стара синьйора" на 1 очко випереджає римський "Лаціо".

22 червня "Ювентус" на виїзді зіграє з "Болоньєю", а "Лаціо" 24 червня в Бергамо зустрінеться з командою півзахисника збірної України Руслана Малиновського "Аталантою".

На фото: Руслан Малиновський (atalanta.it).