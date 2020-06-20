Сьогодні "Шахтар" може достроково стати чемпіоном України з футболу

Футболісти донецького "Шахтаря" у суботу, 20 червня, прийматимуть "Олександрію" у матчі 27-го туру Української Прем'єр-ліги-2019/20.

Перемога на столичному НСК "Олімпійський" достроково забезпечить "гірникам" тринадцяте "золото" національної першості, повідомляє Укрінформ.

Матч "Шахтар" - "Олександрія" обслуговуватиме Ігор Пасхал із Херсона, який розпочне зустріч о 19.30.

Після 26-ти турів в активі "Шахтаря" 68 очок. "Помаранчево-чорні" на 16 очок випереджають найближчого конкурента київське "Динамо", яке свій матч проведе у понеділок, 22 червня, проти ковалівського "Колоса".

Відзначимо, що "Шахтар" є чемпіоном України трьох останніх сезонів.