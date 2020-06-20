АПЛ: «Тоттенгем» зіграв внічию з «МЮ»

Команда Жозе Моурінью не втримала перемогу.

В центральному матчі 30-го туру англійської премєр-ліги (АПЛ) «Тоттенгем» на своєму полі зіграв внічию з «Манчестер Юнайтед» 1:1, повідомляє Укрінформ.

Господарі вийшли вперед на 27-й хвилині – відзначився Бергвейн. Втім, команда Жозе Моурінью не втримала переможний рахунок. На 81-й хвилині Бруну Фернандеш забив м’яч у відповідь.

«Тоттенгем» набрав 42 очки і залишився на 8-у місці. «МЮ» на 5-й позиції – 46.

Нагадаємо, в АПЛ з великим відривом лідирує «Ліверпуль» - 82 (29). «Ман Сіті» посідає друге місце – 60 (29). На третій позиції «Лестер» - 53 (29).

Аби вибороти чемпіонський титул «Ліверпулю» достатньо здобути дві перемоги.

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