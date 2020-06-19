"Ворскла" перемогла "Дніпро-1" у чемпіонаті України з футболу

Черговий поєдинок чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги між "Ворсклою" та "Дніпром-1" завершився перемогою полтавської команди з рахунком 2:0.

Автором голів на стадіоні ім. О. Бутовського у Полтаві став форвард господарів Руслан Степанюк, який відзначився на 19-й та 48-й хвилинах зустрічі, повідомляє Укрінформ.

На 7-й хвилині матчу "Ворскла" залишилася без наставника на тренерській лаві - Юрій Максимов отримав червону картку від арбітра ФІФА Дениса Шурмана з Київщини.

У суботу, 20 червня, донецький "Шахтар" на столичному НСК "Олімпійський" прийматиме "Олександрію".

На третій ігровий день заплановані поєдинки львівських "Карпат" з донецьким "Олімпіком" та чернігівської "Десни" з луганською "Зорею".

Завершиться тур у понеділок, 22 червня, матчем на НСК "Олімпійський", де київське "Динамо" зіграє з ковалівським "Колосом".

Результат першого матчу 27-го туру:

"Маріуполь" - "Львів" - 3:0

голи: Руслан Фомін (5, 27 хвилини), Олексій Кащук (90+3).

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 68 очок (після 26-ти матчів), "Динамо" - 52 (26), "Десна" - 49 (26), "Зоря" - 49 (26), "Олександрія" - 43 (26), "Колос" - 26 (26);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (26), "Маріуполь" - 30 (26), "Ворскла" - 26 (26), "Олімпік" - 23 (26), "Львів" - 22 (27), "Карпати" - 14 (23).