У кількох гравців «Руху» діагностували коронавірус

24 червня «Рух» має приймати «Авангард» в 20-му турі Першої ліги.

У кількох гравців львівського «Руху» діагностований коронавірус, повідомляє Tribuna.com.

Футболісти здавали тести перед поновленням Першої ліги, останній з яких дав кілька позитивних результатів. Точна кількість хворих гравців поки невідомо.

Нагадаємо, сезон в першій лізі повинен поновитися наступного тижня. «Рух» йде на першому місці, 24 червня команда повинна приймати «Авангард» в 20-му турі.

Львів - один з центрів зараження коронавірусом в Україні. Матч УПЛ між «Карпатами» і «Олімпіком» перенесли до Луцька через важку епідеміологічну ситуацію в місті.

Фото: сайт ФК "Рух"