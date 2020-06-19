"Карпати" зіграють матч з "Олімпіком" в Луцьку

Футбольний поєдинок 27-го туру чемпіонату України серед клубів УПЛ "Карпати" (Львів) - "Олімпік" (Донецьк) відбудеться в Луцьку, на стадіоні "Авангард".

Про це повідомляє пресслужба Прем'єр-ліги.

Раніше зустріч перенесли з 20-го на 21 червня. Початок поєдинку - о 17.00.

Нагадаємо, через спалах у клубі коронавірусної інфекції "Карпати" з моменту поновлення чемпіонату України не змогли зіграти з "Маріуполем", "Ворсклою" та "Дніпром-1".

Підопічні Романа Санжара залишаються головними аутсайдерами УПЛ, посідаючи останнє місце з 14-ма очками у 23-х матчах. "Олімпік" йде третім у нижній шістці, набравши 23 очки (26 ігор).

Фото: upl.ua.