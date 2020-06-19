Хокей: стали відомі суперники українців у Континентальному кубку IIHF

У п'ятницю, 19 червня, у форматі відеоконференції відбулася передсезонна зустріч представників хокейних клубів-учасників Континентального кубка IIHF.

Був затверджений формат розіграшу Континентального кубка сезону-2020/2021. Чемпіон України стартує на турнірі з другого (групового) етапу у квартеті D. Турнір приймає Італія, повідомляє пресслужба Української хокейної ліги.

Суперники українського чемпіона по групі D - британський "Шеффілд", італійський "Асіаго", а також команда, що посяде друге місце у групі А кваліфікаційного етапу.

Матчі групи D відбудуться 13-15 листопада, а перший кваліфікаційний раунд запланований на 16-18 жовтня. У Континентальному кубку-2020/2021 виступлять клуби з 20-ти європейських країн.

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Нагадаємо, що чемпіонат України мають дограти у вересні. У плей-офф беруть участь команди "Білий Барс", "Дніпро", "Донбас" та "Кременчук".

Фото: iihf.com.