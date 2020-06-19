Піварич залишить київське "Динамо" після закінчення сезону

Київське "Динамо" найближчим часом завершить співпрацю із захисником Йосипом Піваричем.

У хорватського футболіста 1 липня закінчується угода з українським клубом, після чого Піварич стане вільним агентом і зможе займатися своїм працевлаштуванням, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

За даними джерела, 31-річний гравець вже визначився з новим клубом. Ним стане загребське "Динамо", в складі якого хорват виступав з 2008 по 2017 роки.

Також стало відомо, що за домовленістю між київським "Динамо" і Піваричем, до кінця нинішнього чемпіонату України хорват залишиться в розташуванні команди і допоможе "біло-синім" в останніх іграх сезону.

18 червня Піварич вперше після тривалої травми повернувся до складу динамівців, відігравши 87 хвилин в кубковому матчі проти "Миная" (2:0).

Фото: dynamo.kiev.ua.