Бабич назвав чутками зміну тренерського штабу в «Маріуполі»

У Бабича чинний контракт з клубом до 31 липня.

Головний тренер «Маріуполя» Олександр Бабич назвав чутками зміну тренерського штабу в клубі, повідомляє footboom.com.

Сьогодні стало відомо, що незабаром змінити Бабича на посаді наставника «Маріуполя» може Остап Маркевич.

«У всього нашого тренерського штабу контракти діють до 31 липня нинішнього року. Тобто, до кінця чемпіонату. Після цього може прийти хоч Фабіо Капелло.

Але думаю, що все це - розпускання чуток перед майбутніми найважливішими для нас іграми, перш за все - півфіналом Кубка України. Ну і, звичайно ж, ми боремося за місце в стикових матчах, що дають право на участь в єврокубках.

Що стосується майбутнього нашого тренерського штабу в Маріуполі, то це питання з керівництвом ми ще не обговорювали», - підсумував Бабич.

Бабич тренує «Маріуполь» з серпня 2017 року. Під його керівництвом приазовці двічі виходили в Лігу Європи, але обидва рази вилітали на стадії кваліфікації.

Зараз «Маріуполь» посідає восьме місце в чемпіонаті України і продовжує вести боротьбу за сьому позицію, яка гарантує право зіграти в стикових матчах за Лігу Європи.

Наступної середи, 24 червня, «Маріуполь» зустрінеться з «Ворсклою» в півфіналі Кубка України. Першим фіналістом турніру стало «Динамо», яке перемогло «Минай» (2:0).

Фото: Укрінформ