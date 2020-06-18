Матч УПЛ "Карпати" - "Олімпік" перенесли на 21 червня

Поєдинок 27-го туру чемпіонату України з футболу між львівськими "Карпатами" та донецьким "Олімпіком" відбудеться 21 червня, а не 20-го, як було заплановано раніше.

Початок поєдинку - о 17.00, повідомляє пресслужба УПЛ. Про місце проведення матчу буде повідомлено пізніше (до 19 червня). Нагадаємо, через спалах коронавирусної інфекції "Карпати" з моменту поновлення чемпіонату України не змогли зіграти з "Маріуполем", "Ворсклою" та "Дніпром-1". Читайте також: Контрольно-дисциплінарний комітет покарав футболістів "Зорі" Підопічні Романа Санжара залишаються головними аутсайдерами УПЛ, посідаючи останнє місце з 14-ма очками у 23-х матчах. "Олімпік" йде третім у нижній шістці, набравши 23 очки (26 ігор). Фото: fckarpaty.com.