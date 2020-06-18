Контрольно-дисциплінарний комітет покарав футболістів "Зорі"

Гравці луганської "Зорі" Ловро Цвек та Богдан Ледньов отримали покарання від Контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) Української асоціації футболу (УАФ).

На засіданні КДК було прийнято рішення відсторонити Цвека від участі в змаганнях на три матчі - за червону картку в матчі Прем'єр-ліги з київським "Динамо" (1:3), повідомляє офіційний сайт УАФ.

Ледньов за умисне отримання жовтої картки в поєдинку з ковалівським "Колосом" (1:0) відсторонений від участі у змаганнях на один матч.

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Нагадаємо, що в наступному турі в неділю, 21 червня, команда Віктора Скрипника зіграє в Чернігові проти "Десни".

На фото: Богдан Ледньов (ФК "Зоря").