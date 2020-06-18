5 головних інтриг перед рестартом Серії А

Нас чекають неймовірні чемпіонські перегони за участю «Ювентуса» і «Лаціо».

Італійський футбол вийшов з карантину, і вже навіть відомий володар Кубка. «Наполі» за 2 матчі після паузи забив 1 м'яч, але цього вистачило, щоб вийти у фінал Коппи і обіграти в ньому «Ювентус» в серії пенальті. Ріно Гаттузо взяв перший трофей в кар'єрі і, по суті, виконав завдання на сезон – «Наполі» в єврокубках. А ось для інших тренерів все лише починається.

Інтрига №1: хто стане чемпіоном

Головні претенденти: «Ювентус», «Лаціо» та «Інтер»

У дебютному сезоні в «Юве» Мауріціо Саррі вже втратив два трофеї: туринці програли «Лаціо» в матчі за Суперкубок Італії і поступилися «Наполі» в боротьбі за Кубок. Але про ці невдачі згадають лише в тому випадку, якщо «Ювентус» провалиться і в чемпіонаті. «Бьянконері» 8 років поспіль беруть скудетто - якщо Саррі не доб'ється успіху в Серії А, то цілком може залишитися без роботи.

Після 26 турів «Юве» випереджає «Лаціо» на 1 очко, а «Інтер» - на 9, але у команди Антоніо Конте є матч в запасі. «Інтер» в цій боротьбі - аутсайдер, коефіцієнт Parimatch на чемпіонство нерадзуррі - 11.0. Міланці йшли нарівні з конкурентами ще за кілька тижнів до карантину, але поразки від «Лаціо» і «Юве» відкинули їх на третє місце з мінімальними шансами на успіх.

«Інтеру» потрібно диво, а ось «Ювентус» і «Лаціо» повинні сподіватися виключно на себе. Команда Сімоне Індзагі двічі в цьому сезоні обіграла туринців, програє в чемпіонаті менше, ніж «Юве» (2 поразки проти 3), забиває більше і пропускає менше, але йде другою.

Порівнювати календарі претендентів на титул, напевно, немає сенсу - матчі Кубка показали, що після паузи буде багато непередбачуваних результатів. Можливо, вирішальним моментом сезону стане зустріч «Ювентуса» і «Лаціо» в Турині в 34 турі. У будь-якому випадку аналітики Parimatch впевнені, що «Юве» не втратить лідерство: 1.40 на чемпіонство команди Саррі, 3.00 - на третій титул в історії «Лаціо».

Інтрига №2: хто отримає путівку в Лігу чемпіонів

Головні претенденти: «Аталанта» і «Рома»

Теоретично «Інтер» може випасти з четвірки, але давайте припустимо, що команда Антоніо Конте обійдеться без катастрофи в кінці сезону. За четверте місце, судячи з усього, боротимуться «Аталанта» і «Рома». У «Наполі», звичайно, заявляють, що теж хочуть в четвірку, але команді Ріно Гаттузо буде непросто - вона відстає від «Роми» на 6 очок, яка йде п'ятою.

«Аталанта» проводить черговий видатний сезон. За підсумками минулого чемпіонату бергамаскі вперше потрапили в Лігу чемпіонів і зараз цілком впевнено почувають себе серед лідерів. За втраченими очками «Аталанта» випереджає «Рому» на 6 пунктів, має перевагу за особистими зустрічами, вигравши двічі (2:0, 2:1). Серед мінусів - календар. «Аталанті» ще грати з «Лаціо», «Наполі», «Ювентусом» та «Інтером». Але і у «Роми» суперники ті ж – за винятком «Лаціо» (римське дербі в січні завершилося нічиєю 1:1).

Руслан Малиновський ("Аталанта")

«Рома» пішла на паузу з 2 перемогами поспіль, але до цього не вигравала 4 тури - команді Паулу Фонсеки дуже не вистачає стабільності. «Аталанта» в чемпіонаті програла один з останніх 9 матчів, а в Лізі чемпіонів знищила «Валенсію». У цій ситуації все в руках команди Джанп'єро Гасперіні, і експерти Parimatch в ній не сумніваються: 1.20 на Аталанту в ЛЧ, 3.50 - на Рому.

Інтрига №3: ​​хто потрапить в Лігу Європи

Головні претенденти: «Мілан», «Верона», «Парма», «Болонья»

Для «Мілана» потрапляння в єврокубки стане мінімальною компенсацією в черговому проваленому сезоні. Керівництво амбітно заявляло про Лігу чемпіонів, але знову нічого не вийшло. Для всіх інших команд, які йдуть близько зони єврокубків, сьоме місце і путівка в ЛЄ буде величезним успіхом. Робити прогноз неймовірно складно ще й тому, що щільність у таблиці величезна - навіть «Фіорентина», яка йде 13-ю, відстає від сьомого місця всього на 6 очок.

Найцікавіше питання - чи вийде у «Мілана»? Ризикнемо припустити, що ні. Та їм це і не потрібно - все-таки чергову перебудову краще проводити, зосередившись на одному турнірі.

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Інтрига №4: хто вилетить

Головні претенденти: «Брешія», СПАЛ, «Лечче», «Дженоа», «Сампдорія»

«Брешія» відстає від рятівного 17 місця на 9 очок, і навіть президент клубу Массімо Челліно не вірить в успіх. У СПАЛа ситуація схожа - мінус 7.

Хто стане третім? Перед паузою «Дженоа» і «Лечче» пішли на поправку: генуезці програли один раз за 6 турів, салентіні видали серію з трьох перемог поспіль, але після карантину все може бути абсолютно інакше.

Євген Шахов ("Лечче")

Проблеми у «Сампдорії», проте керівництво вірить в досвід Клаудіо Раньєрі. В теорії складно може бути і «Торіно», який пішов на карантин з сімома поразками поспіль, і «Удінезе». Ситуація більш-менш визначиться після декількох зіграних турів, а поки все дуже заплутано.

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Інтрига №5: хто стане кращим бомбардиром

Головні претенденти: Чіро Іммобіле і Кріштіану Роналду

27 голів за 26 турів - бомбардир «Лаціо» Чіро Іммобіле задивляється на рекорд Серії А, що належить Гонсало Ігуаїну, який забив у чемпіонаті 2015/16 36 м'ячів.

Роналду відстає від італійця на 6 голів, але може поборотися за титул «капоканонньєре», якщо поверне форму, в якій був до перерви - Кріштіану забив в 11 матчах Серії А поспіль.

Втім, судячи з матчів Кубку, португалець наразі далекий від оптимальних кондицій - Іммобіле потрібно цим користуватися і відриватися.