Кубок регіонів УЄФА-2020/21 скасований
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не проводитиме розіграш Кубка регіонів сезону 2020/21.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА за підсумками засідання Виконавчого комітету організації.
Попередній аматорський європейський футбольний кубковий турнір, що проводиться під егідою УЄФА раз в два роки, в 2019-м в Німеччині завершився перемогою польської команди "Дольни Шльонськ Нижня Сілезія", яка у фіналі обіграла любителів "Баварії" (3:2).
Відзначимо, що українські команди двічі ставали бронзовими призерами Кубка регіонів УЄФА: у 1999 році - збірна Київської області, у 2005-му - спортивний клуб "Каховка" з Херсонської області.
Фото: uefa.com.