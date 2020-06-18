"Ролан Гаррос" планується провести із глядачами

Глава Федерації тенісу Франції Бернар Гьюдічеллі розповів про плани щодо проведення в Парижі турніру серії Grand Slam - "Ролан Гаррос".

"Змагання абсолютно точно пройдуть в присутності уболівальників. Поки що ми не прийняли остаточного рішення з приводу їх кількості, будемо радитися з державними органами. В даний момент 75 тенісистів з nоп-100 знаходяться в Європі, так що у них не повинно виникнути проблем з дорогою . Упевнений, що всі вони підійдуть до змагань в хорошій формі ", - цитує Гьюдічеллі Reuters.

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Відкритий чемпіонат Франції з тенісу перенесений на 27 вересня - 11 жовтня.