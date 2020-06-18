Роналду вперше в кар’єрі програв два фінали поспіль

«Ювентус» другий сезон поспіль не може виграти Кубок Італії з Роналду у складі.

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду зіграв у програному фіналі за Кубок Італії проти «Наполі» (0:0, 2:4 пенальті). Португалець програв два фінали поспіль вперше в клубній кар'єрі, повідомляє Opta.

У грудні 2019-го Роналду в складі туринського клубу поступився «Лаціо» (1:3) в грі за Суперкубок Італії.

Крім цього, «Ювентус» з португальцем в складі другий сезон поспіль залишається без Кубка Італії. У сезоні-2018/19 команда вилетіла в 1/4 фіналу від «Аталанти» (0:3).

До цього «Ювентус» вигравав Кубок Італії три роки поспіль (2015/16, 2016/17, 2017/18).

Фото: EPA