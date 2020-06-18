У Києві обговорили, як відновити футбольні змагання після карантину

Українська асоціація футболу та офіційний партнер національної збірної України Parimatch провели експертний клуб, де спеціалісти, журналісти та тренери обговорили питання відновлення футбольних змагань після карантинних заходів, викликаних Covid-19.

Представник Parimatch Вадим Місюра привітав гостей: «Наш бренд приділяє велику увагу розвитку спорту, незважаючи на будь-які обставини. Сьогодні наше ключове завдання — підтримати наші клуби, наш спортивний продукт. Всі ми відчули на собі наслідки карантину, у тому числі і журналісти, які залишилися без спортивних подій. Однак навіть на дистанції наші серця поєднує любов до футболу».

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький розповів, що футбол потроху виходить з карантину, доказами чого є рестарт УПЛ і рестарт Першої ліги найближчим часом. А також зазначив, що на першому місці все одно стоїть здоров’я людей: «Ми працюємо над забезпеченням медичного протоколу, щоб обидві першості проходили з його дотриманням. Інцидент з «Карпатами» мав місце, вживаються заходи. Сподіваємося, що в майбутньому такі випадки не повторяться».

Також Юрій Запісоцький нагадав, що за підсумками засідання виконкому УЄФА стане зрозумілою ситуація із закінченням єврокубкового сезону й поверненням змагань національних команд. У тому числі, з’явиться інформація стосовно найближчих матчів збірної України у Лізі націй.

Помічник Андрія Шевченка у головній команді країни, Олександр Шовковський розповів, що відвідав матч «Шахтар» — «Динамо». Колишній голкіпер поділився своєю думкою про ігрову форму збірників та відновлення чемпіонату: «Ми раді певним послабленням карантину, продовженню чемпіонату. Вважаю, що розташування команд у турнірній таблиці має визначатися за спортивним принципом. Гравці національної збірної України дуже професіонально ставляться до своєї роботи. Як результат — наші виступи у Лізі націй та відборі на Євро-2020».

Захисник синьо-жовтих та донецького «Шахтаря» Сергій Кривцов розповів про адаптацію до ігор: «Під час карантину всі займалися удома за окремою програмою. Після послаблення почали працювати у невеликих групах, а далі - у загальній групі. Фізичних проблем не було». Також футболіст заявив, що з можливим чемпіонським титулом «Шахтаря» забігати наперед не слід.

Головний тренер збірної України U-16 Cергій Нагорняк зачепив питання підготовки та планів юнацьких збірних: «У нас до вересня усе було відмінено, а за футболістами немає можливості спостерігати через відсутність змагань. Чекаємо рішень щодо юнацького футболу та календаря матчів. Не виключаємо, що наша команда збереться безпосередньо перед поєдинками відбору на Євро-2021».

Окремою темою обговорення стало зростання під час карантину популярності напрямку кіберфутболу та створення за ініціативи УАФ Української асоціації електронного футболу.

«Наша проєктна група впоралася із завданнями: створити національну збірну, провести кваліфікацію до кіберспортивного Євро-2020, яке було анонсоване УЕФА. Карантин привів до призупинення спортивних подій, тоді як інтерес до електронного футболу лише зріс. Нині питання професіоналізму у кіберспорті вийшло на новий рівень», — заявив обраний на XXIII конгресі УАФ президент асоціації Владислав Шовковський.

Зустріч пройшла з дотриманням чинних карантинних обмежень.