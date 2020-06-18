АПЛ: «Ман Сіті» обіграв «Арсенал»

Команда Зінченка відстає від «Ліверпуля» на 22 очки.

В матчі 28-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв на своєму полі «Арсенал» 3:0, повідомляє Укрінформ.

В перший день поновлення чемпіонату Англії «Манчестер Сіті» приймав лондонський «Арсенал» і переміг 3:0. У складі господарів відзначились Стерлінг, де Брюйне (з пенальті), Фоден. В другому таймі гості грали вдесятьох після вилучення Давида Луїса.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко провів цей матч в запасі. Зінченко останній раз грав за свій клуб 8 березня проти «МЮ» (0:2), тоді він провів на полі 77 хвилин. У цьому сезоні 23-річний футболіст забив 1 м’яч в 18 матчах.

В АПЛ з великим відривом лідирує «Ліверпуль» - 82 (29). «Ман Сіті» посідає друге місце – 60 (29). На третій позиції «Лестер» - 53 (29).

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