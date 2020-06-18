"Наполі" обіграв "Ювентус" і став володарем Кубка Італії з футболу

У фіналі Кубка Італії з футболу сезону 2019/20 "Наполі" з Неаполя по пенальті переміг туринський "Ювентус".

Основний час вирішального матчу на Олімпійському стадіоні в Римі завершився з рахунком 0:0; у серії 11-метрових ударів "Наполі" взяв гору - 4:2, повідомляє Укрінформ.

Для "Наполі" це був десятий фінал в історії клубу, в якому команда з Неаполя здобула свій шостий трофей.

Ювентус" залишається 13-разовим володарем Кубка Італії.

Фото: Фото: sscnapoli.it.