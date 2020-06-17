Ребров знову спростував контакти з «Фенербахче»

Український тренер став дворазовим чемпіоном Угорщини у складі «Ференцвароша».

Головний тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров спростував телеканалу «Футбол» інформацію, що незабаром може очолити «Фенербахче».

«Чутки з Туреччини можуть йти про кого завгодно. У минулому році, наприклад, ходило багато чуток про українських тренерів і футболістів. Для Туреччини це абсолютно нормально. Ніяких офіційних розмов з «Фенербахче» у мене немає», - сказав Ребров.

Нагадаємо, що Ребров вдруге став чемпіоном Угорщини в якості головного тренера клуба «Ференцварош».

Фото: Укрінформ