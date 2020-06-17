УЄФА: Німеччина прийматиме вирішальні матчі футбольної Ліги Європи

Чвертьфінали, півфінали і фінал Ліги Європи УЄФА сезону 2019/20 пройдуть у форматі фінального турніру за принципом плей-офф в німецьких містах Кельн, Дуйсбурзі, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені з 10 по 21 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за підсумками засідання Виконавчого комітету організації.

Матчі 1/8 фіналу (в їх числі "Шахтар" (Донецьк) - "Вольфсбург") відбудуться 5/6 серпня і будуть починатися о 19.55 і 22.00 за київським часом. Рішення, чи пройдуть матчі, що залишилися 1/8 фіналу в парах, де вже зіграні перші зустрічі, на полях номінальних господарів або в Німеччині, буде прийнято пізніше.

У парах "Інтер" - "Хетафе" і "Севілья" - "Рома", де перший матч був перенесений, переможець визначиться в одній грі. Місце проведення цих матчів буде оголошено пізніше.

Усі наступні матчі Ліги Європи пройдуть у форматі фінального турніру з вісьмома учасниками. Чвертьфінал відбудеться 10/11 серпня, півфінали - 16/17 серпня, фінал пройде в Кельні 21 серпня. Всі матчі починатимуться о 22.00 за київським часом.

Жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги Європи-2019/20 відбудеться 10 липня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні. Точний розклад матчів стане відомо після цієї жеребкування.

Гданськ, який спочатку був призначений господарем фіналу 2020 року, прийме фінал Ліги Європи УЄФА-2021. Всі господарі наступних фіналів погодилися провести їх на рік пізніше, ніж планувалося спочатку. Таким чином, Севілья прийме фінал у 2022 році, а Будапешт - в 2023-му.