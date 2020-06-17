Чигринський залишиться в АЕКу до завершення чемпіонату Греції

Центральний захисник грецького футбольного клубу АЕК Дмитро Чигринський, у якого 30 червня закінчується чинну угоду, погодився залишитися в клубі до фактичного завершення чемпіонату в липні.

Як повідомляє Sport.24, керівництво команди досить таким рішенням українця, оскільки партнер по захисній лінії Чигринського, боснієць Огнен Враньєш, виїхав на батьківщину і відмовився повертатися до Греції.

Боси клубу ведуть переговори з Дмитром про продовження контракту: греки пропонують нову угоду на рік з можливістю продовження роботи в клубі на іншій посаді, а сам 33-річний гравець хоче контракт за схемою 1+1.

Відзначимо, 20 червня, АЕК проведе матч з "Арісом" в чемпіонаті. Також команда українця бере участь в півфіналі Кубка Греції.

Фото: to10.gr.