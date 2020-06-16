Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи УЄФА пропустив три м'ячі від "Боруссії"

Футболісти менхенгладбахської "Боруссії" впевнено обіграли "Вольфсбург" у домашньому матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини - 3:0.

Дубль оформив Йонас Гофманн, який відзначився на 11-й і 30-й хвилинах, автором третього голу став капітан господарів Ларс Штіндль (65), повідомляє Укрінформ

"Боруссія" набрала 59 очок і піднялася на 4-е місце в турнірній таблиці Бундесліги. "Вольфсбург", в активі якого 46 очок, посідає шосте "єврокубкове" місце.

Нагадаємо, "Вольфсбург" є суперником донецького "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. У першому матчі "гірники" на виїзді перемогли з рахунком 2:1, поєдинок у відповідь відбудеться в серпні у Харкові.

Фото: Pool/imago (borussia.de).