«Олімпік» хоче переїхати в Одесу і об’єднатися з «Чорноморцем»

Перший етап переїзду «Олімпіка» - придбання стадіону «Чорноморець».

Президент клуба УПЛ «Олімпік» Владислав Гельзін має намір перевезти клуб в Одесу, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Згодом Гельзін підтвердив сайту Tribuna.com, що готовий запросити партнерів і вкласти серйозні інвестиції в оновлений проект.

У планах - придбати стадіон «Чорноморець» і змінити прописку «Олімпіка» на одеську. Також розглядається варіант покупки безпосередньо ФК «Чорноморець», щоб, після злиття двох клубів, увійти в УПЛ за рахунок місця «Олімпіка».

Гельзін наразі не готовий назвати своїх партнерів в цьому проекті. За його словами, проект вже отримав підтримку в УАФ та Одесі. Перший етап переїзду «Олімпіка» - придбання стадіону «Чорноморець».

Донецький «Олімпік» проводить домашні матчі в УПЛ в Києві. У цьому сезоні команда набрала 23 очки після 23-х турів і йде на третій позиції нижньої шістки УПЛ.

«Чорноморець» посідає 10-е місце в Першій лізі, набравши 22 очки після 19 турів. Сезон в Першій лізі поновиться 24 червня.

Фото: сайт ФК "Олімпік"