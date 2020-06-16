ФК "Динамо" перерахує 500 тис грн на тести для клубів Першої ліги

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс дав публічну обіцянку допомогти українським футбольним клубам Першої ліги профінансувати тестування на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"Я обіцяв фінансово допомогти тим клубам Першої ліги, у яких немає коштів на тестування команди на COVID-19. Такий безповоротний цільовий благодійний внесок від "Динамо" в сумі 500 тисяч гривень сьогодні буде перераховано на адресу ПФЛ. Дай Боже, щоб усі були здорові і скоріше повернулися до звичного ритму футбольного життя...", - сказав президент столичного клубу.

Нагадаємо, після тривалої дискусії Перша ліга українського футболу прийняла рішення про відновлення сезону. Найближчий тур відбудеться 24 червня.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.