Ваншельбойм програв у Белграді 145 "ракетці" світу
Укрінформ
18-річний український тенісист Ерік Ваншельбойм програв другий матч групового турніру чемпіонату Східної Ервопи, що триває у столиці Сербії.
Результат поєдинку Ерік Ваншельбойм - Нікола Милоєвич (Сербія) - 2:6, 0:6, повідомляє Укрінформ.
Милоєвич значно випереджає Еріка у світовій класифікації, посідаючи 145-й рядок.
Нагадаємо, у своєму стартовому матчі Eastern European Championship Ваншельбойм переграв серба Мілана Дрінича - 6:1, 6:1.
Фото: tennisua.org.