Ваншельбойм програв у Белграді 145

Ваншельбойм програв у Белграді 145 "ракетці" світу

Укрінформ
18-річний український тенісист Ерік Ваншельбойм програв другий матч групового турніру чемпіонату Східної Ервопи, що триває у столиці Сербії. 

Результат поєдинку Ерік Ваншельбойм - Нікола Милоєвич (Сербія) - 2:6, 0:6, повідомляє Укрінформ.

Милоєвич значно випереджає Еріка у світовій класифікації, посідаючи 145-й рядок.

Читайте також: Українські тенісисти лідирують у групах на турнірі у Сербії

Нагадаємо, у своєму стартовому матчі Eastern European Championship Ваншельбойм переграв серба Мілана Дрінича - 6:1, 6:1.

Фото: tennisua.org.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-